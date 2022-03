Ukraine-Russie : quel est l’impact de la guerre sur les cryptomonnaies ?

(Crédits photo : Pexels - Worldspectrum )

Depuis l'invasion de l'Ukraine, les combats entre forces russes et ukrainiennes se sont intensifiés et la menace nucléaire a été lancée par le président russe, Vladimir Poutine, qui a répondu au discours d'Emmanuel Macron en affirmant qu'il continuera « sans compromis » son offensive contre les « nationalistes » d'Ukraine…

Ces importantes incertitudes concernant l'impact potentiel de ce conflit, et les sanctions contre la Russie qui en découlent, ont fait chuter les marchés financiers globaux et ont fait exploser le prix de plusieurs matières premières agricoles et énergétiques comme le blé, le pétrole ou encore le gaz naturel. Le marché des crypto monnaies est aussi impacté et semble être au cœur du conflit entre la Russie et le reste du monde.

Découvrons dans cet article quel rôle jouent les cryptomonnaies dans la guerre en Ukraine et les conséquences du conflit sur le cours des monnaies virtuelles.

L'Ukraine veut que les plateformes d'échange de cryptomonnaies bloquent les utilisateurs russes

Pour avoir envahi l'Ukraine, la Russie est visée par de nombreuses sanctions économiques et financières, particulièrement de la part des États-Unis et de l'Union Européenne. On pensera notamment au gel des avoirs de nombreuses figures politiques et d'oligarques russes, aux décisions de limiter la capacité de la banque centrale russe d'accéder à ses réserves ou encore à l'écartement de la Russie du réseau bancaire SWIFT.

Dans le but que la Russie soit réellement impactée par les sanctions imposées par le reste du monde, et qu'elle ne puisse pas contourner ces mesures par un système financier non classique, le premier ministre ukrainien, Mykhaïlo Fedorov, a demandé il y a quelques jours à plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies importantes de geler les crypto fonds des comptes russes.

Mais les plus grands crypto exchanges refusent

Les plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde comme Coinbase, Binance ou encore Kraken ont rejeté cette demande. Certaines se disent prêtes à se conformer aux exigences légales si elles reçoivent des demandes de suspension d'utilisateurs spécifiques qui sont visés par les sanctions.

Cependant, de nombreux dirigeants d'exchanges rappellent que les cryptomonnaies ont été créées pour que chacun puisse devenir sa propre banque et que personne ne puisse contrôler les crypto actifs que vous détenez, car ils sont totalement décentralisés.

C'est pourquoi accepter de geler les crypto avoirs des Russes de manière unilatérale irait à l'encontre même du principe des cryptomonnaies, à savoir des valeurs de liberté et d'indépendance financière.

Les crypto monnaies : des armes au cœur du conflit entre l'Ukraine et la Russie

Mais la guerre à l'Est pourrait devenir un crypto conflit à mesure que les crypto monnaies sont de plus en plus considérées par les Russes pour contourner les sanctions économiques et financières imposées à la Russie, ainsi que pour échapper à la surveillance, voire la tutelle, des gouvernements.

Les cryptomonnaies comme le Bitcoin, 1ère crypto-monnaie du marché par capitalisation boursière, peuvent en effet 1) servir d'outil pour éviter que les puissances mondiales puissent facilement priver les utilisateurs de leurs économies en monnaie fiat et 2) comme alternative pour combattre la perte de pouvoir d'achat de leur devise lorsque les banques centrales impriment de la monnaie sans limite pour soutenir leurs économies.

Pour certains, la situation actuelle montre bien le rôle de réserve de valeur des cryptomonnaies – et particulièrement du Bitcoin – notamment face à l'effondrement du rouble russe (RUB) ou de la Hryvnia ukrainienne (UAH).

L'Ukraine profite également des cryptomonnaies dans ce conflit, qui étaient déjà fortement utilisées par la population comme valeur refuge avant l'invasion du pays par les Russes. Le pays a en effet légalisé les cryptomonnaies juste avant l'invasion de la Russie et accepte d'ailleurs les dons en Bitcoin, en Ether et en USDT. Le pays aurait ainsi reçu plus de 52 millions de crypto donations à ce jour !

Quel impact pour les détenteurs de cryptomonnaies ?

Le Bitcoin avait initialement perdu du terrain avec l'intensification des tensions géopolitiques à cause du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, pour évoluer sous les 35 000 $. Cependant, le cours du Bitcoin s'est ensuite fortement repris jusqu'au niveau des 43 900 $ au moment de l'écriture de cet article, soit plus de 20 % de gain en 7 jours. Les volumes de trading de la principale crypto monnaie ont aussi explosé, particulièrement en Ukraine et en Russie.

La décorrélation du Bitcoin avec les marchés classiques en chute semble soutenir l'idée que le BTC s'illustre comme une sorte de valeur refuge alternative. Seul le temps pourra nous dire si la perception du rôle du Bitcoin en temps de crise va évoluer. Les détenteurs de BTC espèrent que l'attrait du jeton pendant cette guerre entraînera une hausse de son adoption et une augmentation de son prix vers son plus haut historique au-dessus des 68 000 $.

