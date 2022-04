Ukraine-Poutine avertit l'Occident de représailles fulgurantes en cas d'ingérence

VARSOVIE/SOFIA/KYIV, 28 avril (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre des représailles fulgurantes en cas d'ingérence en Ukraine, alors que les dirigeants européens ont accusé la Russie de "chantage" après l'interruption des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie.

La Russie a demandé aux Etats-Unis de cesser d'envoyer des armes à l'Ukraine, déclarant que les livraisons d'armes occidentales attisaient le conflit.

S'adressant aux parlementaires russes, Vladimir Poutine a déclaré que l'Occident voulait découper la Russie en plusieurs morceaux, et a accusé les pays occidentaux de pousser l'Ukraine dans un conflit avec la Russie.

"Si quelqu'un a l'intention d'intervenir dans les événements en cours et de créer des menaces stratégiques contre la Russie, cela sera inacceptable pour nous. Ils devraient savoir que les frappes que nous mènerons en représailles seront fulgurantes", a dit Vladimir Poutine, selon une vidéo de son allocution diffusée par les médias russes.

"Nous avons tous les outils pour cela, des choses dont personne d'autre ne peut se vanter de disposer actuellement. Et nous ne nous vanterons pas, nous les utiliserons si nécessaire. Et je veux que tout le monde le sache", a ajouté le président russe.

(Reportage Marek Strzelecki, Tsvetelia Tsolova et Pavel Polityuk, avec la contribution des journalistes de Reuters, rédigé par Michael Perry; version française Camille Raynaud)