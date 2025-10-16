Ukraine-Plus de 300 drones et missiles russes ont ciblé des installations gazières

par Anastasiia Malenko et Pavel Polityuk

La Russie a lancé une salve de plus de 300 drones et missiles contre une dizaine de sites à travers l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré le président Volodimir Zelensky, tandis que le ministère russe de la Défense a confirmé avoir mené une "frappe massive" contre les infrastructures gazières ukrainiennes.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que 14 missiles et 37 drones avaient attaqué directement 14 sites au cours de la nuit, tandis que 283 drones et cinq missiles ont été abattus.

Des cibles dans les régions centrales de Vinnytsia et de Poltava, ainsi que dans les régions du nord-est de Soumy et de Kharkiv ont été touchées.

Les frappes de drones russes ont également provoqué des coupures d'électricité jeudi.

"Cet automne, les Russes profitent de chaque jour pour frapper nos infrastructures énergétiques", a déclaré Volodimir Zelensky sur X.

Selon Sergii Koretskyi, directeur général de la compagnie nationale d'énergie Naftogaz, six attaques majeures ont été lancées contre des installations gazières ce mois-ci. Les dernières attaques ont endommagé des installations dans plusieurs régions et les opérations ont été interrompues dans certaines d'entre elles.

"Cela a un impact direct sur le volume de la production nationale de gaz, que nous sommes obligés de couvrir par des importations", a déclaré Sergii Koretskyi, invitant les Ukrainiens à économiser le gaz.

Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces ont mené une "frappe massive" sur les infrastructures gazières ukrainiennes qui, selon lui, soutiennent l'armée de Kyiv.

Cette frappe a été menée en représailles à ce que le ministère russe de la Défense a qualifié d'attaques ukrainiennes contre des infrastructures civiles.

La Russie frappe les installations énergétiques de l'Ukraine depuis plusieurs hivers consécutifs, mais vise de plus en plus cette année les infrastructures gazières.

Kyiv a intensifié ses propres attaques contre les raffineries russes dans les régions frontalières et au-delà, notamment contre une raffinerie de pétrole dans la région de Saratov jeudi.

Le gouvernement ukrainien, à court d'argent, est actuellement en pourparlers avec des alliés internationaux pour trouver des fonds afin d'importer davantage de gaz pour les mois froids de l'automne et de l'hiver.

Volodimir Zelensky, qui doit rencontrer le président Donald Trump vendredi lors d'une visite aux États-Unis, a lancé un nouvel appel en faveur d'un renforcement des capacités à longue portée de l'Ukraine.

"(Le président russe Vladimir) Poutine a fait la sourde oreille à tout ce que le monde dit, de sorte que le seul langage qui peut encore l'atteindre est celui de la pression", a-t-il déclaré.

"C'est exactement ce dont je discuterai aujourd'hui et demain à Washington", a déclaré le président ukrainien.

(Reportage Anastasiia Malenko et Pavel Polityuk à Kyiv, rédigé par Olena Harmash ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)