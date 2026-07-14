Ukraine-Onze bâtiments russes touchés en mer d'Azov-Kyiv

Des drones ukrainiens ont frappé dans la nuit 11 navires russes en mer d'Azov, a déclaré mardi le commandant des forces de drones de Kyiv.

Dans un message publié sur Telegram, Robert Brovdi a précisé que les cibles comprenaient cinq pétroliers, cinq cargos secs et un remorqueur.

Il a ajouté que le nombre total de navires touchés au cours des neuf derniers jours s'élève à 116.

(Anna Pruchnicka; version française Nicolas Delame)