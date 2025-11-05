Ukraine-Moscou affirme que ses forces sont en train de conquérir Pokrovsk

(Actualisé avec précisions)

par Guy Faulconbridge et Andrew Osborn

La Russie a déclaré mercredi que ses forces avançaient à l'intérieur de la ville ukrainienne de Pokrovsk, dans le Donbass, et appelé les derniers soldats ukrainiens présents dans cet ancien noeud ferroviaire et routier à se rendre pour sauver leur vie.

Surnommée la "porte d'entrée de Donetsk", la petite ville de Pokrovsk est considérée comme un verrou empêchant la conquête par les forces de Moscou de l'ensemble du Donbass, objectif affiché du Kremlin.

L'Ukraine, qui contrôle encore environ 10% de la région de Donetsk, soit 5.000 km², a reconnu que ses soldats se trouvaient dans une situation délicate à Pokrovsk.

L'armée russe s'emploie depuis des mois à conquérir la ville au prix de très lourdes pertes, comme elle l'a fait par le passé à Bakhmout ou dans d'autres petites villes sur la ligne de front.

L'armée ukrainienne a démenti que ses troupes sont encerclées à Pokrovsk et a fait savoir que ses forces tentaient d'empêcher les soldats russes de camper sur leurs positions tout en sécurisant et en protégeant les lignes logistiques dans la zone.

"Des mesures sont prises pour bloquer l'ennemi, qui tente de s'infiltrer et de se rassembler dans la ville de Pokrovsk", a déclaré l'état-major ukrainien. "Des contre-mesures sont prises contre les tentatives des bataillons d'infanterie ennemies pour s'(y) implanter."

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi dans un communiqué que les forces de Moscou s'employaient à "détruire les unités des forces armées ukrainiennes encerclées dans la zone résidentielle du quartier de Prigorodny", dans la partie centrale de Pokrovsk, qui comptait 60.000 habitants avant la guerre.

"L'offensive en direction du nord (de la ville) se poursuit", a-t-il ajouté, assurant que de nombreuses tentatives ukrainiennes de briser l'encerclement ont échoué.

L'armée ukrainienne a déclaré mardi que de violents combats étaient en cours dans une partie de Pokrovsk et que des armes et équipements supplémentaires y avaient été envoyés.

La prise de Pokrovsk permettrait à Moscou de tourner son attention vers les deux plus grandes villes encore sous contrôle ukrainien dans la région de Donetsk: Kramatorsk et Sloviansk. Cela constituerait aussi son plus grand succès depuis la prise de la ville en ruines d'Avdiivka début 2024.

Rompant avec les assauts frontaux utilisés jusqu'à présent, l'armée russe a multiplié au fil des mois les manoeuvres en tenaille pour quasiment encercler les forces ukrainiennes à Pokrovsk et plus au nord dans la ville de Koupiansk, tandis que de petites unités très mobiles et des drones perturbaient la logistique et semaient le chaos à l'arrière des lignes ukrainiennes.

Cette tactique a créé ce que les blogueurs militaires russes appellent une zone grise, dans laquelle aucun des deux camps n'exerce un contrôle total, mais qui est extrêmement difficile à défendre pour l'Ukraine.

Les cartes du champ de bataille montrent que les forces russes sont à quelques kilomètres de parvenir à encercler totalement Pokrovsk et contrôlent une partie importante de Koupiansk.

La situation sur le terrain "ne laisse aux soldats ukrainiens aucune chance de se sauver autrement que par une reddition volontaire", a affirmé le ministère russe de la Défense mercredi. Les deux villes ont été presque totalement rasées par les bombardements incessants russes.

La Russie s'est emparée depuis le début de l'année d'environ 3.400 km2 de territoire de l'Ukraine, soit 0,5% de son territoire total. Elle contrôle selon les cartes entre 18% et 19% du pays.

(Rédigé par Guy Faulconbridge et Andrew Osborn ; version française Tangi Salaün et Cmaille Raynaud, édité par Blandine Hénault et Zhifan Liu)