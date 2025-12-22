 Aller au contenu principal
Ukraine-Les forces russes attaquent de nouveau le port d'Odessa, selon le gouverneur
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 23:16

Les forces russes ont frappé le port d'Odessa sur la mer Noire lundi dans la soirée, endommageant des infrastructures portuaires et un navire, a annoncé le gouverneur régional dans ce qui constitue la deuxième attaque en 24 heures dans la région.

Aucune victime n'était à déplorer, selon le gouverneur Oleh Kiper, qui a précisé sur Telegram que les équipes de secours avaient été dépêchées sur place.

Une précédente attaque nocturne avait causé un important incendie dans un port majeur de la région d'Odessa, provoquant des coupures d'électricité pour plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Les ports sur la mer Noire sont cruciaux pour l'économie ukrainienne axée sur les exportations et la sécurité de la région est vitale pour la survie économique du pays depuis le début de l'invasion russe.

"La Russie tente de perturber la logistique maritime en lançant des attaques systématiques contre les infrastructures portuaires et énergétiques", a déclaré le vice-Premier ministre Oleksiy Kuleba sur l'application Telegram. "Hier soir, les ports et les installations énergétiques ont de nouveau été pris pour cible."

(Reportage d'Olena Harmash; version française Zhifan Liu)

Valeurs associées

Charbon
96,90 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole Brent
61,98 USD Ice Europ +2,36%
Pétrole WTI
57,93 USD Ice Europ +2,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

