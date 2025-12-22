Ukraine-Les forces russes attaquent de nouveau le port d'Odessa, selon le gouverneur

Les forces russes ont frappé le port d'Odessa sur la mer Noire lundi dans la soirée, endommageant des infrastructures portuaires et un navire, a annoncé le gouverneur régional dans ce qui constitue la deuxième attaque en 24 heures dans la région.

Aucune victime n'était à déplorer, selon le gouverneur Oleh Kiper, qui a précisé sur Telegram que les équipes de secours avaient été dépêchées sur place.

Une précédente attaque nocturne avait causé un important incendie dans un port majeur de la région d'Odessa, provoquant des coupures d'électricité pour plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Les ports sur la mer Noire sont cruciaux pour l'économie ukrainienne axée sur les exportations et la sécurité de la région est vitale pour la survie économique du pays depuis le début de l'invasion russe.

"La Russie tente de perturber la logistique maritime en lançant des attaques systématiques contre les infrastructures portuaires et énergétiques", a déclaré le vice-Premier ministre Oleksiy Kuleba sur l'application Telegram. "Hier soir, les ports et les installations énergétiques ont de nouveau été pris pour cible."

(Reportage d'Olena Harmash; version française Zhifan Liu)