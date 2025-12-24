Ukraine-La Russie frappe des infrastructures pétrolières et gazières, selon Naftogaz

La Russie a mené une attaque nocturne sur des infrastructures pétrolières et gazières ukrainiennes, provoquant l'arrêt des équipements, a déclaré mercredi l'entreprise publique ukrainienne Naftogaz.

"Pour le deuxième jour consécutif, la Russie a mené des attaques ciblées contre les infrastructures pétrolières et gazières ukrainiennes. Ces deux derniers jours, près de 100 frappes de drones ont été lancées contre des sites de production de Ukrnafta", a indiqué l'entreprise énergétique.

"Les attaques ont causé des dommages critiques. Les équipements endommagés ont été mis hors service", a poursuivi Naftogaz.

(Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)