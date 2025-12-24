 Aller au contenu principal
Ukraine-La Russie frappe des infrastructures pétrolières et gazières, selon Naftogaz
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 10:06

La Russie a mené une attaque nocturne sur des infrastructures pétrolières et gazières ukrainiennes, provoquant l'arrêt des équipements, a déclaré mercredi l'entreprise publique ukrainienne Naftogaz.

"Pour le deuxième jour consécutif, la Russie a mené des attaques ciblées contre les infrastructures pétrolières et gazières ukrainiennes. Ces deux derniers jours, près de 100 frappes de drones ont été lancées contre des sites de production de Ukrnafta", a indiqué l'entreprise énergétique.

"Les attaques ont causé des dommages critiques. Les équipements endommagés ont été mis hors service", a poursuivi Naftogaz.

(Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,46 USD Ice Europ +0,02%
Pétrole WTI
58,51 USD Ice Europ +0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

