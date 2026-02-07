Bardella n'exclut pas des listes d'union au second tour des municipales

Le président du parti d'extrême droite français RN Bardella présente ses vœux de bonne année à la presse à Paris

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, n'a pas ‍exclu, samedi lors d'une interview à BFM TV, de possibles listes d'union entre son parti et ‌d'autres formations au second tour des élections municipales, le 22 mars, pour faire échec à ​l'"extrême gauche".

"Nous n'excluons rien, par principe", a-t-il ⁠dit.

"S'agissant du second tour, nous ferons évidemment du cas par cas. (...) Maintenant, je ne ⁠suis pas ‍fermé à ce qu'il y ait ⁠des discussions sur de potentielles listes d'union (...) s'il y a un danger de voir l'extrême gauche ​s'emparer d'un certain nombre de municipalités", a-t-il ajouté.

"Je souhaite que dans les mois qui nous séparent ⁠désormais à la fois des élections ​municipales et des élections nationales nous soyons ​en mesure ​d'être une plate-forme de rassemblement qui tendra la ​main à l'ensemble des ⁠patriotes qui veulent rompre avec la politique d'Emmanuel Macron", a encore déclaré le président du RN.

Interrogé sur l'éventualité de sa candidature à la présidentielle ‌en cas de confirmation de la condamnation de Marine Le Pen dans le procès des assistants parlementaires du Front national, Jordan Bardella s'est borné à réaffirmer sa loyauté envers la patronne des ‌députés RN.

(Jean-Stéphane Brosse)