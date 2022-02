Ukraine-L'Occident annonce une série de sanctions contre la Russie

* Blinken annule sa réunion avec Lavrov

* Les US et la GB ciblent les banques, l'UE sanctionne des représentants, des élus et des entités russes

* L'Allemagne suspend la certification de Nord Stream 2

par Tom Balmforth, Polina Nikolskaya et Steve Holland

MOSCOU/DONETSK, 23 février (Reuters) - Les pays occidentaux et le Japon ont annoncé une première salve de sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

Les Etats-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et le Japon ont déclaré vouloir imposer diverses sanctions à la Russie. L'Allemagne a de son côté décidé de suspendre la certification du gazoduc Nord Stream 2 la reliant à la Russie. nL8N2UX4X6

Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des régions de Louhansk et de Donetsk et y a déployé des soldats dans le cadre de ce que Moscou a décrit comme une opération de "maintien de la paix".

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, ont tous deux annulé leurs réunions avec leur homologue russe, Sergueï Lavrov. nL8N2UX8Q8

L'ALLEMAGNE SUSPEND NORD STREAM 2

La décision de l'Allemagne de suspendre la certification du projet phare Nord Stream 2, censé doubler l'apport en gaz russe à la première économie d'Europe, est largement considérée comme l'une des plus fortes initiatives que l'Europe pouvait prendre.

Le ministre allemand de l'Economie a toutefois prévenu que les prix du gaz devraient augmenter à court terme en Europe. L'ancien président russe et membre actuel du conseil de sécurité Dimitri Medvedev a laissé entendre que les prix pourraient doubler.

"Bienvenue dans une nouvelle ère, où les Européens devront bientôt payer 2,000 euros par millier de mètres cubes (de gaz)!", a-t-il écrit sur Twitter.

Les Etats-Unis ont annoncé que les sanctions américaines visaient des élites russes et des membres de leurs familles, deux grandes institutions financières et la dette souveraine russe, ajoutant qu'ils cherchaient à interdire l'accès du gouvernement russe à tout financement occidental. nL8N2UX7LS

Les sanctions américaines frapperont les banques VEB et Promsviazbank. Si la Russie envahissait l'Ukraine, deux autres banques russes, Sberbank SBER.MM et VTB VTBR.MM , feraient l'objet de sanctions, a précisé un responsable américain.

La Grande-Bretagne a annoncé de son côté des sanctions à l'encontre de cinq banques, dont Promsviazbank, et trois hommes d'affaires russes. nL8N2UX50U

Les pays de l'Union européenne sont convenus mardi de sanctionner 27 représentants, élus et entités russes pour leur rôle dans la violation de l'intégrité de l'Ukraine et de cibler la capacité de la Russie à accéder aux marchés de capitaux et services financiers européens. nL8N2UX75J

Le Canada imposera de son côté des sanctions à deux banques et contre des parlementaires russes ayant voté pour la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. nL8N2UY00H

Les sanctions appliquées par le Japon comprennent l'interdiction de l'émission d'obligations russes au Japon et le gel des avoirs de certains ressortissants russes, a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a de son côté annoncé que l'Australie imposerait des sanctions aux ressortissants russes qu'elle estime responsables des actions du pays contre l'Ukraine.

(avec les bureaux de Reuters, rédigé par Costas Pitas et Stephen Coates; version française Camille Raynaud)