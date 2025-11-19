Ukraine-Des drones russes frappent des immeubles à Kharkiv, disent les autorités

Des drones russes ont frappé des immeubles résidentiels à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, ont déclaré dans la nuit de mardi à mercredi les autorités locales, rapportant que 32 personnes dont deux enfants ont été blessées, tandis que des incendies se sont déclenchés.

Citant des informations préliminaires, le gouverneur de la région, Oleh Syniehoubov, a déclaré que 19 drones ont été lancés par l'armée russe après minuit contre trois quartiers de la ville.

Plusieurs dizaines de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile.

Située à environ une trentaine de kilomètres de la frontière russe, Kharkiv a résisté à l'assaut mené par les troupes russes dans les premières semaines de l'invasion lancée par Moscou en février 2022. Depuis lors, les attaques de drones et de missiles contre des immeubles et des infrastructures de la ville sont quasi-quotidiennes.

(Vitalii Hnidyi à Kharkiv, Oleksandr Kozhukhar à Kyiv, avec la contribution de Ronald Popeski et Lidia Kelly; version française Jean Terzian)