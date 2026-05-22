Ukraine-Coupures de courant dans la partie de la région de Zaporijjia contrôlée par la Russie-presse

La partie de la région ukrainienne de Zaporijjia contrôlée par la Russie connaissait vendredi des coupures de courant d'urgence, a rapporté le journal Kommersant, citant le gouverneur régional nommé par Moscou, Evguéni Balitsky.
Les infrastructures critiques fonctionnent normalement, a-t-il dit sans fournir plus de détails, selon le journal.
Dans la région de Kherson, le gouverneur nommé par la Russie Vladimir Saldo a déclaré que neuf zones étaient privées d'électricité après des attaques de drone.
(Jekaterīna Golubkova in Tokyo; version française Camille Raynaud)
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