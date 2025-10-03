Ukraine-Attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques, selon Kyiv

(Actualisé tout du long avec Naftogaz, détails, contexte)

La Russie a mené une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans plusieurs régions au cours de la nuit, ont déclaré vendredi des responsables ukrainiens, causant dans certains cas des dommages critiques.

La Russie a tiré 35 missiles et 60 drones sur les installations de Naftogaz dans les régions de Kharkiv et de Poltava, dans l'est du pays, a déclaré Sergii Koretsky, le directeur général de la compagnie nationale d'hydrocarbures.

Il s'agit selon lui de la plus importante attaque visant les sites de Naftogaz depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022.

"À la suite de cette attaque, une partie importante de nos installations a été endommagée. Certaines destructions sont critiques", a écrit Sergii Koretsky sur Facebook.

"Il n'y avait aucun objectif militaire ni aucune justification. Il s'agissait d'une nouvelle manifestation de la malveillance russe, visant uniquement (...) à priver les Ukrainiens de la possibilité de chauffer leurs maisons cet hiver", a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces avaient mené des frappes massives pendant la nuit contre les infrastructures gazières et énergétiques ukrainiennes, précisant qu'elles avaient également attaqué des installations militaro-industrielles.

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ

DTEK, le plus grand fournisseur d'énergie privé d'Ukraine, a annoncé avoir suspendu ses opérations dans plusieurs installations gazières de la région de Poltava, où plus de 8.000 personnes se sont retrouvées sans électricité, selon les autorités locales.

"Au cours de la nuit, l'ennemi a de nouveau attaqué les infrastructures énergétiques de DTEK Oil&Gas avec des drones et des missiles. A la suite de cette attaque, l'exploitation de plusieurs installations de production de gaz dans la région de Poltava a été interrompue", a indiqué l'entreprise sur le réseau social X.

L'Ukraine a d'ores et déjà augmenté ses importations de gaz, craignant une interruption de son approvisionnement. Selon les plans du gouvernement, Kyiv a l'intention de stocker 13,2 milliards de mètres cubes de gaz d'ici la mi-octobre, dont quelque 4,6 milliards de mètres cubes importés.

À l'approche de l'hiver, le quatrième depuis le début de l'invasion russe, Moscou a intensifié ses attaques contre le secteur énergétique ukrainien, ce qui a déjà entraîné des coupures d'électricité prolongées dans plusieurs régions.

Les frappes russes contre les infrastructures gazières ukrainiennes au début de l'année ont réduit la production nationale de 40%.

Une attaque de drones sur les régions de Kyiv et de Tchernihiv, mercredi, a privé d'électricité la centrale nucléaire de Tchernobyl pendant trois heures, y compris la nouvelle enceinte de confinement érigée en 2016 pour bloquer les radiations.

L'Ukraine cible également les raffineries de pétrole situées à l'intérieur du territoire depuis plusieurs mois, provoquant des pénuries de carburant dans certaines régions.

Vendredi, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie Orsknefteorgsintez dans la ville russe d'Orsk, près de la frontière avec le Kazakhstan, provoquant des incendies.

(Reportage Pavel Polityuk et Yuliia Dysa, version française Benjamin Mallet et Etienne Breban)