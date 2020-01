Ukraine Airlines-Des enquêteurs US, canadiens et français attendus à Téhéran-Irna

DUBAI, 10 janvier (Reuters) - Des représentants des Etats-Unis, du Canada et de la France se rendront en Iran pour participer à l'enquête sur l'accident de l'avion d'Ukraine Airlines peu après son décollage de Téhéran, rapporte vendredi l'agence de presse officielle iranienne Irna. "Dès leur arrivée, ils assisteront à des réunions organisées dans le cadre de l'enquête sur les causes du crash", selon Irna. Les enquêteurs s'efforceront de faire la lumière sur le crash de ce Boeing BA.N 737, qui a fait 176 morts mercredi. Plusieurs pays occidentaux, notamment le Canada et les Etats-Unis, privilégient la thèse du tir accidentel d'un missile de l'armée iranienne, un scénario que récuse la République islamique. (Alexander Cornwell, version française Simon Carraud, édité par Jean-Michel Bélot)