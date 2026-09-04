UiPath recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action de l'éditeur de logiciels UiPath

PATH.N recule de 14,2 % à 15,6 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,792 milliard de dollars en valeur médiane, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à 1,794 milliard de dollars - données LSEG

** Elle annonce un BPA ajusté de 15 cents au deuxième trimestre, conforme aux estimations des analystes

** La société de courtage TD Cowen estime que la croissance reste stable et que l'essentiel de cette amélioration est déjà reflété dans le cours de l'action

** La croissance de PATH est aujourd’hui correctement prise en compte dans le cours de l’action, selon la société de courtage DA Davidson

** Sur 22 courtiers, 3 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 18 “conserver” et 1 “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 16 dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, PATH affiche une baisse de 8,5% depuis le début de l’année, contre une hausse de 11,9% pour l’indice composite du NYSE .NYA