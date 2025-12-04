 Aller au contenu principal
UiPath progresse après un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la société de logiciels UiPath

PATH.N augmentent de 9,5 % à 16,28 $ avant le marché

** Les revenus de 411 millions de dollars au troisième trimestre dépassent les attentes des analystes qui tablaient sur 393 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) ajusté de 16 cents au troisième trimestre dépasse également les estimations de 15 cents

** Le directeur général Daniel Dines déclare que les entreprises qui accélèrent leurs stratégies d'IA et d'automatisation stimulent la demande pour la plateforme unifiée de l'entreprise

** Au moins deux maisons de courtage ont relevé les prévisions sur l'action après les résultats

** Trois des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 18 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 15 dollars - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 17 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UIPATH RG-A
14,880 USD NYSE +4,02%
