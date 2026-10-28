UHS enregistre une baisse en raison du ralentissement du chiffre d'affaires dans le secteur des soins aigus

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28 octobre - ** L'action de l'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N recule de 4% à 170 dollars en pré-ouverture

** UHS indique que le chiffre d'affaires ajusté par admission au troisième trimestre pour son segment des services de soins aigus a reculé de 1,7% par rapport au troisième trimestre 2025

** La société réaffirme ses prévisions pour 2026, mais s'attend à ce que l'EBITDA ajusté attribuable à UHS se situe dans la partie basse de sa fourchette

** Les analystes de Guggenheim estiment que ces commentaires sur les prévisions “laissent en effet entrevoir une croissance minimale de l’EBITDA de base pour 2027”

** Les analystes de Mizuho indiquent que ces prévisions dans le bas de la fourchette reflètent des coûts de passif plus élevés, un démarrage plus lent de deux nouveaux hôpitaux et un chiffre d’affaires par admission plus faible dans les soins aigus en raison de difficultés liées à la composition de l’offre de services et à la répartition des payeurs

** La société indique que son bénéfice du troisième trimestre a reculé de 11% à 5,22 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 5,16 dollars – données LSEG

** Le chiffre d’affaires de la société au troisième trimestre , à 4,73 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 4,71 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 18,7%