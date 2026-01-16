Ugo Emrinian prend la direction du développement d’Amiral Gestion

Ugo Emrinian a été nommé directeur du développement d’Amiral Gestion, annonce-t-il sur Linked-In. L’intéressé était précédemment responsable des ventes institutionnelles au sein de la société de gestion française, qu’il a rejointe en janvier 2020.

Précédemment, Ugo Emrinian travaillait chez Metropole Gestion ( racheté par Oddo BHF Asset Management en 2021) comme responsable adjoint des ventes. Avant cela, entre 2010 et 2015, il officiait chez Swiss Life Asset Management dans la relation clients.

Cette nomination intervient après le départ de Benjamin Biard , qui était directeur général délégué et directeur du développement d’Amiral Gestion depuis mars 2012.

Laurence Marchal