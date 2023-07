Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UFF: nomination d'un directeur du développement information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - L'Union Financière de France (UFF) a annoncé jeudi la nomination de Louis de Varax, un cadre issu de la Société Générale, au poste de directeur du développement.



La banque de conseil en gestion de patrimoine indique que dans ses nouvelles fonctions, Louis de Varax sera chargé de piloter les directions des offres financières et immobilières, ainsi que le département des études patrimoniales.



Il aura également pour mission de conduire l'offre marketing et projets du groupe.



Membre du comité exécutif, il reportera directement à Fred Vianas, le directeur général.



Agé de 39 ans et diplômé de l'école de commerce NEOMA, Louis de Varax a débuté sa carrière professionnelle dans le conseil avant de rejoindre la Société Générale en 2014.



Il avait été promu, en 2021, au poste de directeur de l'offre d'épargne et intégré à ce titre le comité de direction de Société Générale Assurances.





