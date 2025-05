UE : un plan de 500 millions d'euros pour stimuler la recherche en Europe

(AOF) - L' UE a annoncé un plan de 500 millions d'euros dans l'optique d'attirer sur le Vieux continent les scientifiques du monde entier. Cette annonce a été faite ce lundi dans la cadre de la conférence "Choose Europe for Science", organisée à la Sorbonne à Paris, en présence notamment d'Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cet événement intervient alors que l'administration américaine menace de réduire le financement fédéral de Harvard et d'autres universités américaines.

"Nous voulons inscrire la liberté de la recherche scientifique dans la loi, dans une nouvelle loi sur l'European Research Area Act", a déclaré Ursula von der Leyen, assurant que "l'Europe doit rester le berceau de la liberté universitaire et scientifique" face aux menaces croissantes à travers le monde.

"L'Europe doit devenir un refuge", a, pour sa part, indiqué Emmanuel Macron.