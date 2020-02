Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Paris déclare avoir obtenu un maintien du budget de la Pac Reuters • 21/02/2020 à 09:23









PARIS, 21 février (Reuters) - Le ministre français de l'Agriculture, Didier Guillaume, a déclaré vendredi matin que la France avait obtenu le maintien du budget de la Politique agricole commune (Pac) dans le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne (UE), en cours de discussion à Bruxelles. "Le président de la République a déjà obtenu 375 milliards (d'euros), c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux vous dire que nous avons un budget de la Pac qui est au niveau de ce que nous avons dépensé dans le précédent mandat", a déclaré Didier Guillaume vendredi sur LCI. Il a précisé que ce montant représentait l'équivalent, en proportion du budget d'une UE à Vingt-Sept (hors Royaume-Uni) pour la période 2021-2027, du budget agricole européen lors du cycle 2014-2020, avant le Brexit. Les dirigeants des Vingt-Sept sont réunis depuis jeudi à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire visant à définir le prochain budget pluriannuel du bloc, amputé de 75 milliards d'euros par rapport au précédent du fait du départ du Royaume-Uni fin janvier. Alors que plusieurs des contributeurs nets ont fait part de leur volonté de voir le budget de l'UE être réduit en conséquence et plaidé pour une adaptation des dépenses à de nouvelles priorités comme la lutte contre le changement climatique, la France, premier producteur agricole européen, exclut toute coupe dans le budget de la Pac. (Bertrand Boucey et Myriam Rivet)

