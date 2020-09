Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Orban demande la démission de la commissaire Jourova, juge ses remarques "désobligeantes" Reuters • 29/09/2020 à 13:04









(Actualisé avec réaction de la Commission) BUDAPEST, 29 septembre (Reuters) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a demandé mardi la démission de la vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova en raison de ce qu'il a qualifié de "déclarations publiques désobligeantes". "Selon la vice-présidente, une 'démocratie malade' est en train de se construire en Hongrie", a écrit Viktor Orban dans une lettre adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, publiée mardi, dans laquelle il réclame la démission de Vera Jourova. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces propos attribués à la vice-présidente. "La vice-présidente a l'entière confiance de la présidente", a déclaré une porte-parole de la Commission lors d'un point de presse. "Nos préoccupations concernant l'état de droit en Hongrie sont bien connues. Elles seront abordées dans notre rapport sur l'état de droit, que nous présenterons demain", a-t-elle ajouté. Les différends sont fréquents entre le gouvernement hongrois et l'Union européenne, qui lui reproche notamment des manquements à la liberté presse et à l'indépendance de la justice. Viktor Orban dit vouloir protéger ce qu'il considère comme l'identité chrétienne de l'Europe et rejette la notion de société multiculturelle. Dans une interview accordée la semaine dernière à Reuters, il a rejeté le pacte migratoire présenté par la Commission européenne, qui obligerait la Hongrie à accueillir des demandeurs d'asile. (Gergely Szakacs avec Gabriela Baczynska à Bruxelles, version française Elena Smirnova et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

