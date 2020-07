Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Merkel espère un accord à Bruxelles comme cadeau d'anniversaire Reuters • 17/07/2020 à 12:36









BRUXELLES, 17 juillet (Reuters) - En 2014, Angela Merkel avait fêté son 60e anniversaire durant un sommet européen où un journaliste lui avait chanté "Happy birthday" lors d'une conférence de presse. Ce vendredi, la chancelière allemande se retrouve de nouveau dans la capitale belge le jour de ses 66 ans. Cette fois, la dirigeante du pays à l'économie la plus florissante du continent avait l'air soucieux à son arrivée pour un sommet de deux jours où il sera, de son propre aveu, "très, très difficile" de parvenir à un accord sur le plan d'aide de 750 milliards prévu pour faire face à la grave crise liée à l'épidémie de coronavirus. "Nous nous rendons tous à ces négociations avec beaucoup d'énergie mais je dois dire que les différences sont toujours très, très grandes et donc je ne peux pas encore dire si nous parviendrons dès cette fois à une solution", a dit la chancelière à la presse à son arrivée. Le président français Emmanuel Macron lui a offert quelques bouteilles de vin de Bourgogne blanc, qu'elle apprécie particulièrement, et des images ont montré le président du Conseil italien Giuseppe Conte prendre en photo la chancelière aux côtés du Premier ministre portugais Antonio Costa, qui fête aussi son anniversaire (59 ans) ce vendredi 17 juillet. Angela Merkel a reçu d'autres présents de la part de dirigeants européens mais rien ne dit qu'elle pourra repartir de Bruxelles avec le cadeau d'un accord sur le plan de relance et le budget européen pour les sept prochaines années. Le sommet a eu des conséquences sur la vie privée d'une autre dirigeante : la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui a avancé de deux jours son mariage avec le réalisateur Bo Tengberg à cause du rendez-vous bruxellois. "Je pars en lune de miel au sommet européen de Bruxelles," a-t-elle écrit vendredi sur les réseaux sociaux aux côtés d'une photographie la représentant, en vol, en direction de la capitale belge. (Rédaction de Bruxelles, Gabriela Baczynska et Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

