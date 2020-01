Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Le président du conseil convoque une réunion sur le budget Reuters • 25/01/2020 à 21:09









BRUXELLES, 25 janvier (Reuters) - Le président du conseil européen Charles Michel a convoqué un sommet des dirigeants européens le 20 février pour décider du budget des sept prochaines années, un sujet de division pour les 27 Etats membres. "Le temps est venu de trouver un accord sur le cadre financier pluriannuel", déclare samedi Charles Michel dans un communiqué, en faisant référence au projet de budget commun pour la période 2021-2027. "Tout report engendrerait de graves problèmes pratiques et politiques et compromettrait la poursuite des programmes et politiques actuels et le lancement des nouveaux", ajoute-t-il, appelant les Etats membres à trouver un compromis. Le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne va se traduire par des ressources en moins pour la Commission européenne au moment où celle-ci veut trouver des financements pour faire face au changement climatique et aux migrations. Si la Commission a proposé un budget de 1,1% du produit intérieur brut des 27 Etats membres, le parlement européen prône 1,3% quand certains Etats ne veulent pas dépasser 1%. (Foo Yun Chee, version française Gwénaëlle Barzic)

