UE-La Commission conclut à titre préliminaire que TikTok et Meta ont manqué à leurs obligations de transparence

(Coquille dans le titre)

La Commission européenne a conclu à titre préliminaire vendredi que TikTok, propriété de Bytedance, et Meta META.O , maison-mère d'Instagram et Facebook, ont manqué à leurs obligations de transparence et d'accès aux données publiques, en vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA).

Selon l'exécutif européen, Facebook, Instagram et TikTok pourraient avoir mis en place des procédures et des outils contraignants pour l'accès aux données publiques, impactant ainsi les recherches quant à de potentiels contenus illégaux ou préjudiciables sur les plateformes.

"Permettre aux chercheurs d'accéder aux données des plateformes est une obligation de transparence essentielle en vertu de la DSA, car cela permet au public d'examiner l'impact potentiel des plateformes sur notre santé physique et mentale", indique un communiqué

Le mécanisme de "notification et d'action" de Meta semble également peu facile d'usage et accessible aux utilisateurs pour signaler des contenus illicite sur Instagram et Facebook, à déclaré la Commission.

"Les mécanismes actuellement appliqués par Meta semblent imposer plusieurs étapes inutiles et des exigences supplémentaires aux utilisateurs", est-il précisé dans le communiqué.

La Commission européenne a déclaré que TikTok et Meta ont désormais la possibilité d'examiner les documents figurant dans les dossiers d'enquête de la Commission, et de répondre par écrit aux conclusions préliminaires établies.

En revanche, si le point de vue de la Commission est confirmé, une amende pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial total des groupes pourrait leur être infligées.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)