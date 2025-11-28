UE-Google retire sa plainte concernant le cloud de Microsoft après l'ouverture d'une enquête

par Foo Yun Chee

Google, propriété du groupe Alphabet GOOGL.O , a retiré vendredi sa plainte contre Microsoft MSFT.O déposée auprès de la Commission européenne pour ses pratiques anticoncurrentielles en matière d'informatique dématérialisée ("cloud"), une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'Union européenne sur les pratiques de Microsoft dans ce secteur.

L'année dernière, Google a porté plainte auprès de la Commission européenne, alléguant que les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft contraignaient les clients à rester sur sa plateforme cloud Azure.

Amazon AMZN.O domine le marché du cloud computing avec une part de 30%, suivie par Microsoft avec 20% et Google avec 13%.

"Aujourd'hui, nous la retirons (la plainte contre Microsoft) à la lumière de l'annonce récente selon laquelle la Commission européenne évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d'une procédure distincte", a déclaré Giorgia Abeltino, directrice principale de Google Cloud Europe, dans un article de blog.

"Nous continuons à travailler avec les décideurs politiques, les clients et les organismes de réglementation dans toute l'UE, au Royaume-Uni et ailleurs pour promouvoir le choix et l'ouverture sur le marché du cloud", ajoute-t-elle.

La Commission, qui fait office d'autorité de la concurrence au sein de l'UE, enquête afin de déterminer si certaines caractéristiques du secteur du cloud peuvent renforcer la position dominante de Microsoft Azure et d'Amazon internet Services sur le marché.

Ces enquêtes, qui devraient s'achever dans un an, pourraient aboutir à la désignation des deux services comme gardiens du marché en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques, soumis à une liste de règles et d'interdictions visant à ouvrir les marchés aux concurrents et à offrir aux utilisateurs plus de choix.

(Rédigé par Foo Yun Chee ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)