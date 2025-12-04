UE-Accord préliminaire sur les cultures issues des nouvelles techniques génomiques

L'Union européenne (UE) a conclu un accord préliminaire sur la réglementation des plantes développées à partir de nouvelles techniques génomiques (NGT), qualifiées par leurs opposants de nouveaux organismes génétiquement modifiés (OGM).

L'UE débat depuis des années de la manière de réglementer les NGT, qui permettent de modifier le matériel génétique d'un organisme sans introduire de caractéristiques provenant d’une autre espèce.

Les partisans de cette technologie affirment qu'elle accélère les mutations naturelles et offre une réponse aux pressions climatiques et environnementales, tandis que les opposants l'associent aux OGM et la jugent risquée pour les écosystèmes et la santé.

Selon l’accord conclu dans la nuit de mercredi à jeudi par des représentants des États membres et du Parlement européen, une première catégorie de plantes issues des NGT sera réglementée comme les cultures conventionnelles et ne nécessitera pas d’étiquetage spécifique, sauf pour les semences.

En revanche, une deuxième catégorie, considérée comme comportant des modifications plus complexes, relèvera du régime strict des OGM, avec obligation d’étiquetage. Cette catégorie inclura notamment les variétés tolérantes aux herbicides.

Pour répondre aux inquiétudes concernant le contrôle des brevets des NGT, l’accord prévoit que les développeurs de cultures divulguent leurs détails dans une base de données publique.

"La réglementation nous permettra de développer de nouvelles variétés végétales plus résistantes au changement climatique et nécessitant moins d'engrais ou de pesticides", a déclaré Jacob Jensen, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche du Danemark, qui assure la présidence tournante de l'UE, dans un communiqué publié jeudi.

L'association agricole européenne Copa-Cogeca a salué un "accord historique", tandis que l'association de protection de l'environnement Les Amis de la Terre a condamné l'assouplissement des règles relatives aux "nouveaux OGM", qualifiant l'accord de "laissez-passer offert à l'industrie biotechnologique".

L’accord doit encore être approuvé par le Parlement et le Conseil européens avant d’entrer en vigueur.

(Rédigé par Gus Trompiz, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)