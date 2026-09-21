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UE: 403 millions d'euros d'amende contre Google pour le traitement des données de géolocalisation
information fournie par AFP 21/09/2026 à 12:20
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Google écope d'une amende de 403 millions d'euros pour avoir enfreint les règles européennes sur l'utilisation des données de géolocalisation de ses utilisateurs ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Google écope d'une amende de 403 millions d'euros pour avoir enfreint les règles européennes sur l'utilisation des données de géolocalisation de ses utilisateurs ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le géant américain Google a été condamné lundi à une amende de 403 millions d'euros par le régulateur irlandais de la protection des données, pour avoir enfreint les règles européennes (RGPD) sur l'utilisation des données de géolocalisation de ses utilisateurs.

Il s'agit de la quatrième plus importante amende jamais infligée par la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC), qui supervise Google au niveau européen, car le siège du groupe pour l'Europe se trouve à Dublin.

Les données de géolocalisation peuvent "améliorer l'utilité des services en ligne, mais elles peuvent également révéler une quantité importante d'informations sur une personne, y compris des informations intrinsèquement privées", a relevé Graham Doyle, commissaire à la DPC, cité dans un communiqué.

"En raison des manquements de Google", les utilisateurs "pouvaient ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer au moyen de publicités ou pour déduire leurs centres d'intérêt, et pouvaient perdre le contrôle de leurs données à caractère personnel", a-t-il souligné.

L'enquête, ouverte en février 2020 à la suite de plaintes déposées par plusieurs organisations européennes de défense des consommateurs, vise une période entre 2018 et 2020.

Elle porte sur la conformité avec le RGPD (règlement européen de protection des données) des fonctionnalités "Activité sur le web et les applications", "Historique des positions" et "Précision de la localisation".

"Cette affaire porte sur des règles historiques qui ont depuis été mises à jour", a réagi un porte-parole de Google. "A partir de 2019, nous avons considérablement fait évoluer nos pratiques et lancé des outils robustes qui simplifient la gestion des données de localisation", a-t-il ajouté.

Google fait actuellement l'objet de trois autres enquêtes de la DPC, "toutes à un stade avancé", selon l'organisme.

La plus lourde amende décidée par la DPC avait touché Meta en 2023: 1,2 milliard d'euros concernant le transfert de données vers les Etats-Unis, malgré des craintes de surveillance à l'époque par les services américains.

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