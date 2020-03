Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uderzo, le dessinateur d'Astérix, disparaît à l'âge de 92 ans Reuters • 24/03/2020 à 11:47









(.) PARIS, 24 mars (Reuters) - Albert Uderzo, le co-créateur et dessinateur d'"Astérix", est décédé à l'âge de 92 ans, a annoncé mardi sa famille. "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a indiqué son gendre Bernard de Choisy à l'AFP. Albert Uderzo et René Goscinny sont les créateurs de la célèbre série de BD française créée en 1959 pour narrer l'histoire d'un petit village gaulois qui résiste "encore et toujours à l'envahisseur" romain. Albert Uderzo était à l'origine l'illustrateur de la bande dessinée écrite par Goscinny, qui est mort en 1977. Après la mort de Goscinny, Albert Uderzo a écrit et illustré la série jusqu'à sa retraite en 2009. Astérix, le héros moustachu, qui divertit les lecteurs avec ses exploits de potion magique aux côtés d'Obélix depuis 1959, est devenu un pilier de l'industrie de l'édition, avec plus de 370 millions d'albums vendus dans le monde. (Dominique Vidalon, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

