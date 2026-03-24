 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ucore et Vulcan signent un protocole d'accord en vue de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en aimants de terres rares aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ucore Rare Metals UCU.V a signé un protocole d'accord avec Vulcan Elements au début du mois pour développer une chaîne d'approvisionnement nationale d'aimants en terres rares pour la défense et les applications commerciales, a déclaré la société mardi. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour développer la production nationale de minéraux essentiels et réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

* La collaboration aligne la plateforme de séparation des terres rares d'Ucore dans l'Ontario, au Canada, et son installation prévue en Louisiane avec le fabricant d'aimants basé en Caroline du Nord, a déclaré l'entreprise.

* Vulcan exploite actuellement une usine d'aimants commerciaux à Durham, en Caroline du Nord ( ), et s'apprête à construire une usine de fabrication d'aimants de 10 000 tonnes à Benson, en Caroline du Nord, dans le cadre d'un partenariat de 1,4 milliard de dollars avec le gouvernement américain.

* Dans le cadre du protocole d'accord, le complexe de métaux stratégiques d'Ucore en Louisiane alimentera directement les installations de fabrication de Vulcan en Caroline du Nord.

* Ucore prévoit de fournir à Vulcan des oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr) et de dysprosium (Dy) à l'échelle commerciale à partir de 2027.

* En 2025, Critical Metals CRML.O a signé un accord de 10 ans pour fournir du concentré de terres rares lourdes à l'usine de traitement d'Ucore Rare Metals en Louisiane, financée par le gouvernement américain.

Valeurs associées

CRML
8,0414 USD NASDAQ -2,65%
UCORE RARE MTL
4,830 CAD TSX Venture -3,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank