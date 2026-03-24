Ucore et Vulcan signent un protocole d'accord en vue de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en aimants de terres rares aux États-Unis

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Ucore Rare Metals UCU.V a signé un protocole d'accord avec Vulcan Elements au début du mois pour développer une chaîne d'approvisionnement nationale d'aimants en terres rares pour la défense et les applications commerciales, a déclaré la société mardi. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour développer la production nationale de minéraux essentiels et réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

* La collaboration aligne la plateforme de séparation des terres rares d'Ucore dans l'Ontario, au Canada, et son installation prévue en Louisiane avec le fabricant d'aimants basé en Caroline du Nord, a déclaré l'entreprise.

* Vulcan exploite actuellement une usine d'aimants commerciaux à Durham, en Caroline du Nord ( ), et s'apprête à construire une usine de fabrication d'aimants de 10 000 tonnes à Benson, en Caroline du Nord, dans le cadre d'un partenariat de 1,4 milliard de dollars avec le gouvernement américain.

* Dans le cadre du protocole d'accord, le complexe de métaux stratégiques d'Ucore en Louisiane alimentera directement les installations de fabrication de Vulcan en Caroline du Nord.

* Ucore prévoit de fournir à Vulcan des oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr) et de dysprosium (Dy) à l'échelle commerciale à partir de 2027.

* En 2025, Critical Metals CRML.O a signé un accord de 10 ans pour fournir du concentré de terres rares lourdes à l'usine de traitement d'Ucore Rare Metals en Louisiane, financée par le gouvernement américain.