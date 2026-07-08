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UCB recule malgré un avis positif de KBC Securities
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 09:29

UCB recule dans les premiers échanges mercredi à la Bourse de Bruxelles (-1,26%, à 250,60 euros), malgré la publication d'une série de données cliniques globalement encourageantes lors du Congrès international sur les maladies neuromusculaires.

Pour KBC Securities, la société biopharmaceutique continue d'accumuler des données favorables en soutien de son portefeuille de traitement contre la myasthénie généralisée, composé de Rystiggo et Zilbrysq.

S'agissant du premier produit, les cycles de traitement prolongés ont permis d'améliorer les atteintes oculaires selon une analyse regroupant les données finales de l'étude de phase III MycarinG et de ses extensions en ouvert MG0004 et MG0007, portant sur 129 patients.

En ce qui concerne le second produit, Zilbrysq, les résultats comprennent une étude de validation des facteurs humains menée chez 100 adultes confirmant la facilité d'utilisation du stylo prérempli. Sans formation préalable, 90% des participants ont réussi leur première injection avec le dispositif.

Les analystes de KBC Securities ont réitéré leur avis à l'achat, avec une cible de cours de 284 euros, soit un potentiel de hausse de près de 12%.

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UCB
248,7000 EUR Euronext Bruxelles -2,01%
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