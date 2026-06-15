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UCB en net repli après une dégradation
information fournie par AOF 15/06/2026 à 15:03

(Zonebourse.com) - UCB signe, de loin, la plus forte baisse de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles avec un repli de 5,31%, à 260 euros. Le titre de la société biopharmaceutique est pénalisé par la dégradation de Barclays, qui est passé de surpondérer à pondération en ligne, en abaissant sa cible de cours de 310 à 300 euros.

Pour se justifier, l'établissement britannique explique que malgré la solide progression des prescriptions totales de Bimzelx, dont les ventes nettes ont représenté 30,14% du total du groupe l'année dernière, l'augmentation des dépenses de R&D et de développement commercial entraînent une baisse de l'Ebitda à court terme et du taux de croissance annuel composé du bénéfice par action.

Les analystes estiment que le potentiel de hausse semble plafonné aux niveaux actuels compte tenu des risques liés aux fusions-acquisitions à un stade précoce, de catalyseurs limités d'ici 2028 et des risques croissants liés aux résultats cliniques de concurrents dans l'hidradénite suppurée.

Barclays estime toutefois que lors de la publication des résultats semestriels programmés le 30 juillet prochain, UCB devrait devrait resserrer ses prévisions annuels vers le haut de sa fourchette, mais cela ferait que la société se contente de s'aligner sur le consensus Bloomberg. Selon les prévisions de la banque britannique, le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté devraient être respectivement 2,2 et 4,1% au-dessus du consensus Bloomberg. Ces données devraient se situer à 4,141 milliards d'euros et 1,417 milliard d'euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 15:03:00.

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