UCB : bondit de près de 10% vers 262E sur un relèvement d'objectif
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 14:37

UCB bondit de près de 10% vers 262E sur un relèvement de ses objectifs de C.A et de marge : le titre (qui entraine ses concurrents à la hausse) sert de locomotive au BEL-20 qui grimpe de 1,5% quand les autres indices européens sont modérément positifs.
Le titre est sur le point de retracer son zénith annuel et historique des 236E du 9 octobre : le titre voit son cours multiplié par près de 4 en 2 ans, depuis son plancher des 67E de fin novembre 2023.
Le titre a laissé un énorme "gap" béant au-dessus de 200,30E le 26 septembre dernier.

Valeurs associées

UCB
254,5000 EUR Euronext Bruxelles +6,09%
