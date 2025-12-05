UCB : bondit de près de 10% vers 262E sur un relèvement d'objectif
05/12/2025
Le titre est sur le point de retracer son zénith annuel et historique des 236E du 9 octobre : le titre voit son cours multiplié par près de 4 en 2 ans, depuis son plancher des 67E de fin novembre 2023.
Le titre a laissé un énorme "gap" béant au-dessus de 200,30E le 26 septembre dernier.
Valeurs associées
|254,5000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+6,09%
