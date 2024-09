Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UCB: bien orienté après des données dans le lupus information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - UCB grimpe de 3% à Bruxelles après l'annonce, avec son partenaire Biogen, de premiers résultats positifs de l'étude de phase 3 PHOENYCS GO évaluant leur dapirolizumab pegol, chez des personnes atteintes de lupus érythémateux disséminé (LED) modéré à sévère.



Le candidat médicament, en plus du traitement standard, a atteint le critère d'évaluation principal en démontrant une plus grande amélioration de l'activité de la maladie modérée à sévère après 48 semaines, par rapport au placebo en plus du traitement standard.



Des améliorations cliniques ont été observées parmi les principaux critères d'évaluation secondaires mesurant l'activité de la maladie et les poussées. Le profil d'innocuité du dapirolizumab pegol s'est montré généralement conforme à celui des études précédentes.





Valeurs associées BIOGEN 194,96 USD NASDAQ -0,43%