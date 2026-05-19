 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UCB annonce la supériorité de son produit Bimzelx face à un traitement concurrent
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 10:03

UCB est bien orienté mardi en début de séance ( 2,70%, à 236,10 euros) après la publication du résumé des résultats d'une étude comparative, dont les détails devraient être publiés lors du congrès européen de rhumatologie qui se tiendra du 3 au 6 juin à Londres.

La société biopharmaceutique belge a ainsi dévoilé des données à 16 semaines d'un essai comparant son produit, le Bimzelx, avec le Skyrizi, développé par AbbVie en collaboration avec Boehringer Ingelheim, pour le traitement des rhumatismes psoriasiques.

Le Bimzelx a atteint son principal critère d'évaluation, démontrant sa supériorité sur le critère ACR50 - une mesure standard utilisée pour évaluer l'efficacité d'un traitement - avec un écart de 11 points par rapport au traitement concurrent.

Pour KBC Securities, cet écart de 11 points s'avère statistiquement significatif, ce qui appuie une demande d'allégation de supériorité pour le Bimzelx. En outre, toujours selon les analystes, les autres critères d'évaluation ont révélé une cohérence d'orientation en faveur du produit phare d'UCB, bien qu'ils n'aient pas atteint la significativité statistique ou qu'ils ne soient pas nominalement significatifs.

En résumé, KBC Securities estime que la réussite dans le critère principal permettra à UCB de revendiquer la supériorité de l'efficacité du Bimzelx sur les atteintes articulaires dans le rhumatisme psoriasique, favorisant ainsi l'adoption commerciale du médicament.

Les analystes en ont profité pour maintenir leur recommandation d'achat, avec un objectif de cours de 284 euros.

Valeurs associées

UCB
235,9000 EUR Euronext Bruxelles +2,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frégate française FDI Amiral Ronarc'h à Göteborg
    La Suède va commander quatre frégates au français Naval Group
    information fournie par Reuters 19.05.2026 10:25 

    La Suède a annoncé mardi la commande de quatre frégates ‌auprès du groupe français Naval Group, pour un investissement total d'environ 40 milliards de couronnes suédoises (3,7 milliards d'euros environ) et une première livraison attendue ​en 2030. L'achat du modèle ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Le mouvement reste haussier
    RAMSAY GENERALE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.05.2026 10:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • L'économie japonaise a résisté au premier trimestre 2026, avec une croissance de 0,5%, mais l'inflation entraînée par la guerre au Moyen-Orient complique l'équation pour Tokyo ( AFP / Kazuhiro NOGI )
    Japon: l'économie résiste, mais l'impact de la guerre au Moyen-Orient menace
    information fournie par AFP 19.05.2026 10:10 

    L'économie japonaise a résisté au premier trimestre 2026, avec une croissance de 0,5%, mais l'inflation entraînée par la guerre au Moyen-Orient complique l'équation pour Tokyo, confronté à une envolée de ses rendements obligataires et qui réfléchit à un budget ... Lire la suite

  • Des deux-roues au milieu du trafic à Hanoï au Vietnam le 17 juillet 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Le Vietnam fait marche arrière sur l'interdiction des deux-roues à essence
    information fournie par AFP 19.05.2026 09:56 

    Des millions de scooters circulent chaque jour dans les rues étroites de Hanoï, alimentant la pollution chronique de la capitale vietnamienne. Malgré ces nuisances, les autorités ont fait marche arrière sur un ambitieux projet d'interdiction de ces véhicules. Hanoï ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,41 +0,66%
CAC 40
8 041,57 +0,68%
NANOBIOTIX
39,12 -8,43%
VALLOUREC
24,2 -7,17%
SOITEC
145,15 +3,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank