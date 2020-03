Ucar : "Un chiffre d'affaires 2019 en ligne avec nos attentes (hors trading véhicule)"

Publication du chiffre d'affaires 2019

Ucar a publié un chiffre d'affaires 2019 de 35,2 M€ (-20,5%) vs 39,5 M€ attendus. La différence provient de l'activité « Vente de véhicules » (12,9 M€ vs 17,2 M€ en 2018) qui a un impact neutre sur la marge et qui a subi une forte baisse sur le réseau de franchisés. Le CA « Location et Services aux réseaux » de 22,3 M (-17,7%) a été grevé principalement par la fin du contrat en marque blanche avec le groupe PSA (-5,7 M€ sur le CA). En dehors des ventes de véhicules et du contrat PSA, le CA serait ressorti en hausse de 2,5%. En tant que réseau de proximité non exposé aux aéroports, Ucar se dit non impacté à date par les perturbations liées au coronavirus.

Recommandation

Suite à la publication et aux ajustements de nos attentes, notre objectif de cours ressort inchangé à 14,80 € (vs 16,50 €) et notre recommandation est maintenue à Neutre.

A court terme, le déploiement des contrats en marque blanche et la dynamique sur les franchisés devraient soutenir la croissance. Le succès de Ucar2share constituerait la cerise sur le gâteau que nous n'intégrons pas à date.