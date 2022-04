Ucar: "Offre de rachat de Cosmobilis / Prime de 238%"

OPA du spécialiste de l’auto-mobilité Cosmobilis



Cosmobilis, et Jean-Claude Puerto, fondateur et actionnaire de référence de Ucar avec 67% du capital, ont signé un protocole d’accord le 8 avril 2022 portant sur l’acquisition d’un bloc majoritaire de la société au prix de 59,15 € par action, faisant ressortir une prime de 238% par rapport au cours de clôture de l’action et de 248% par rapport à la moyenne pondérée du cours de l’action durant les 60 derniers jours. Cette acquisition sera suivie d’une offre publique d’achat simplifiée sur l’intégralité du capital de UCAR, au même prix, qui devrait être déposée dans le courant du mois de mai.



Modalités de l’opération



L’offre de Cosmobilis valorise 100% du capital de Ucar à 100 M€ et fait ressortir des multiples de 3,0x le CA et de 65,8x le ROC 2022e. Concernant les modalités, l’accord signé prévoit que Jean-Claude Puerto cédera à Cosmobilis une partie de ses titres, soit 29% du capital, et apportera le solde de sa participation (38% du capital) en l’échange d’actions Cosmobilis, représentant environ 6% du capital. A propos de l’offre publique d’achat simplifiée, AXA IARD France, La Française AM Innocap, actionnaires du UCAR à respectivement 14%, 6% et 2% du capital, se sont déjà engagés à apporter irrévocablement l’intégralité de leurs titres à l’offre. L’acquéreur bénéficie donc d’engagements portant sur 89% du capital. Par ailleurs, Ucar détient 8% de ses propres actions qui seront annulées à l’issue de l’offre publique.



Recommandation



Au regard de l’offre proposée par Cosmobilis et de la prime qui en découle (238%), nous conseillons naturellement aux actionnaires d’UCAR d’apporter leurs titres.