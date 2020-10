Ucar : "Des résultats S1 en ligne + contact avec la société"

Publication des résultats S1 2020

Ucar fait suite à la publication de son CA S1 2020 de 10,7 M€ (-44,5%) et communique des résultats en ligne avec nos attentes, grevés par la crise de la Covid-19 avec un REX de -1,9 M€ (vs -0,1 M€ au S1 2019) et un RN de -1,7 M€ (vs 0,1 M€ au S1 2019). Ucar confirme attendre un baisse de son CA 2020 de l'ordre de 25% et ajuste sa guidance de résultat net dans le bas de fourchette à -1,5 M€ (vs entre -1,3 et -1,5 M€).

Recommandation

Suite à la publication et à l'actualisation de nos modèles, notre objectif de cours ressort à 9,70 € (vs 11,20 €) et notre recommandation reste à Accumuler.