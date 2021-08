UCAR : chiffre d'affaires au 30 juin 2021

Croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2021

Un CA location sous enseigne en progression de 27,1%

En K€* S1 2021 S1 2020 S1 2019 Var. vs. 2020 Var. vs. 2019 Chiffre d'affaires consolidé 16 736 10 730 19 326 56,0% -13,4% dont CA Location et Services aux réseaux 10 629 8 276 11 023 28,4% -3,6% CA Location 7 221 5 677 7 465 27,2% -3,3% CA Services aux réseaux 3 408 2 599 3 558 31,1% -4,2% dont CA Ventes de véhicules ** 6 107 2 453 8 303 148,9% -26,4%











Chiffre d'affaires sous enseignes 32 510 23 145 36 563 40,5% -11,1% dont CA Location sous enseignes 22 995 18 092 24 702 27,1% -6,9%

*Chiffres au 30 juin 2021 non audités.

** Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est le chiffre d'affaires effectué dans le cadre de l'approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très faiblement margée.

Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 M€, en hausse de 56% par rapport au premier semestre 2020. Le retour à la croissance atteste de la capacité du Groupe à rebondir après une année 2020 difficile du fait de la situation sanitaire.

Le chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux affiche une croissance de +28,4% par rapport à la même période de 2020 et un quasi-retour au niveau du premier semestre 2019 (-3,6%). Cette croissance reflète :

- d'une part une reprise de l'activité qui avait été fortement perturbée au premier semestre 2020 par les effets du premier confinement. Néanmoins l'activité reste impactée par les effets persistants de la crise sanitaire liée à la COVID 19 et notamment par le quatrième confinement de mars 2021 et les couvre-feux successifs. A travers son positionnement de « loueur de proximité », le Groupe UCAR se trouve cependant moins exposé que ses concurrents à la situation, notamment en gares et aéroports qui continuent d'être très affectés. Notons que le marché de la location courte durée reste en retrait de l'ordre de 50% sur la période par rapport à 2019.

- d'autre part le Groupe a pu continuer à développer son réseau d'agences, confirmant l'attractivité du réseau Ucar et son savoir-faire en marque blanches. Ainsi à fin juin 2021, le Groupe comptait 426 agences contre 410 agences au 31 décembre 2020.

Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est quant à lui multiplié par près de 2.5 (+149%) par rapport au premier semestre de 2020, mais reste encore en retrait de près d'un quart par rapport à la même période en 2019. Cette franche reprise est tirée par un retour progressif à une activité plus conforme à l'historique. Néanmoins, la situation reste pénalisée par la pénurie de composants électroniques qui impacte la production des constructeurs et limite la disponibilité des véhicules, grevant la capacité du Groupe à adapter sa flotte.

Perspectives sur le second semestre 2021

Le Groupe fait preuve d'un relatif optimisme pour le deuxième semestre. En effet, la saison estivale ancre un niveau d'activité soutenue, malgré les contraintes induites par les difficultés d'approvisionnements et donc la limitation de l'offre de véhicules.

Pour faire face à ce déséquilibre entre l'offre et la demande, le Groupe a accentué ses actions autour de l'autopartage. Aussi, le réseau UCAR a lancé une vaste opération pour l'été 2020, à travers son offre de mise en pension de véhicules de particuliers, permettant à des propriétaires de confier leur voiture, contre un revenu, à des agences du réseau UCAR afin que ces dernières les mettent en location accroissant ainsi leur offre de véhicules. « Grâce à cette démarche que nous avons initiée il y a deux ans, nous avons pu accroître notre parc cet été. De cette manière, nous refusons de céder à l'inflation des prix cet été et nous garantissons une offre de véhicules disponibles plus importante », déclare Jean-Claude Puerto-Salavert, PDG-fondateur d'UCAR.

Perspectives

Le Groupe entend continuer le développement de ses réseaux tout en poursuivant sa transformation :

Principaux objectifs :

- Développement du réseau physique :

Développement du réseau de franchisés à marque UCAR, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation.

Poursuite du déploiement des réseaux en marque blanche,

Développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

- Développement de l'activité digitale :

Poursuite des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

Déploiement d'outils de marketing digital, de marketing local et de CRM.

Développement des nouveaux services autour du partage de véhicules.

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire et ses principales conséquences sur le secteur, le Groupe entend poursuivre ses actions, notamment commerciales, qui, couplé à une maîtrise des dépenses, lui permettra de retrouver rapidement une croissance et une rentabilité pérenne.

Prochain rendez-vous

26 octobre 2021 : Publication résultats 1er semestre 2021

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 410 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2020, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 54 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.