 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 900,57
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS va s'acquitter de 835 millions d'euros pour solder son procès en France
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 11:36

UBS a annoncé mardi qu'il paierait finalement 835 millions d'euros dans le cadre de l'affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée et démarchage bancaire illégal qui poursuivait l'établissement financier suisse en France depuis plusieurs années.

Dans un bref communiqué, UBS indique qu'il va devoir s'acquitter d'une amende de 730 millions d'euros à laquelle s'ajoutera un montant de 105 millions d'euros de pénalités civiles à verser à l'Etat français.

Cette décision finale, qui fait suite à la décision de la Cour de cassation de renvoyer le dossier en 2023 devant la cour d'appel, va permettre à UBS d'alléger considérablement ses sanctions puisque la banque avait été initialement condamnée à payer 4,5 milliards d'euros en 2019, avant que la facture soit ensuite réduite à 1,8 milliard d'euros en appel deux ans plus tard.

En 2023, la Cour de cassation avait confirmé définitivement la décision de la Cour d'appel de Paris, qui avait jugé UBS coupable de sollicitation illégale de clients et de blanchiment d'argent aggravé, mais avait envoyé le volet concernant le montant de l'amende et des dommages et intérêts à la Cour d'appel afin que ces derniers soient réévalués.

Les faits reprochés à UBS avaient trait à ses activités commerciales transfrontalières en France entre 2004 et 2012.

Valeurs associées

UBS GROUP
33,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bouygues (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Bouygues signe un contrat de 88 ME avec le gouvernement australien
    information fournie par Zonebourse 23.09.2025 11:56 

    Bouygues construction Australia a été sélectionnée par le gouvernement australien pour moderniser la station scientifique Davis en antarctique. La rénovation de la station Davis permettra de renforcer la recherche scientifique et la présence de l'Australie en Antarctique. ... Lire la suite

  • COINSHARES
    Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN
    information fournie par CoinShares 23.09.2025 11:52 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine. Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:51 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce

  • La police danoise à l'aéroport de Copenhague, à Kastrup, près de Copenhague, le 22 septembre 2025 ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )
    Le Danemark dénonce une "grave attaque" après le survol de drones à Copenhague
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:50 

    Les autorités danoises ont dénoncé mardi une "grave attaque" contre les infrastructures du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones d'origine inconnue qui ont bloqué le trafic aérien pendant quatre heures lundi. Les aéroports de Copenhague ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank