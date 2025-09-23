 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 900,68
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France
information fournie par AFP 23/09/2025 à 11:45

La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler le litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler le litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale.

La banque, active dans la gestion de fortune, va s'acquitter d'une amende de 730 millions d'euros, auxquels vont s'ajouter 105 millions de réparations civiles pour l'Etat français, indique-t-elle dans un communiqué, dans ce long dossier aux multiples rebondissements judiciaires qui lui avait valu une lourde amende en première instance en 2019.

Ces montants sont pleinement couverts par des provisions, précise-t-elle dans le communiqué.

En 2019, la banque s'était vue infliger une amende record de 3,7 milliards d'euros ainsi que 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l'Etat, partie civile, pour démarchage illicite de clients entre 2004 et 2012.

Ils étaient repérés notamment lors de réceptions, concerts ou tournois de golf, pour les convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse.

Le géant bancaire avait toutefois fait appel et avait obtenu un allégement ramenant les pénalités à un total de 1,8 milliard d'euros. Il s'était ensuite pourvu en cassation.

En 2023, la Cour de cassation avait confirmé la culpabilité de la banque mais avait annulé sa condamnation à 1,8 milliard d'euros et ordonné un nouveau procès concernant les peines et l'indemnisation de l'Etat.

Valeurs associées

UBS GROUP
33,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,24%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COINSHARES
    Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN
    information fournie par CoinShares 23.09.2025 11:52 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine. Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:51 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce

  • Le logo UBS est photographié sur une succursale de la banque suisse à Lucerne
    France: UBS va débourser 835 millions d'euros dans l'affaire de démarchage bancaire
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:40 

    La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France concernant ses activités transfrontalières entre 2004 et 2012, a déclaré la banque mardi. Dans le cadre de cette résolution, UBS paiera une amende de 730 millions d'euros ... Lire la suite

  • airfrance A330 Business (Crédit: / airfrance)
    Air France-KLM et SAS renforcent leur partenariat commercial
    information fournie par Zonebourse 23.09.2025 11:30 

    Air France-KLM et SAS renforcent leur partenariat commercial afin d'améliorer la connectivité entre la Scandinavie et les États-Unis. Air France ajoutera son code aux vols transatlantiques sans escale opérés par SAS. Ce nouvel accord de partage de code permettra ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank