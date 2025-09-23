France: Lecornu s'attaque aux dépenses de communication de l'Etat

Cérémonie de passation de pouvoirs pour le nouveau Premier ministre français, Sebastien Lecornu, à Paris

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a décidé de suspendre toute nouvelle dépense de communication de l'Etat jusqu'à la fin de l'année à partir de ce mardi, a annoncé Matignon.

Une évaluation de ces dépenses a en outre été lancée et devra aboutir à une baisse de 20% l'an prochain par rapport à 2025.

"Cette décision s’inscrit dans la volonté du Premier ministre de rationaliser les dépenses publiques et de garantir que chaque euro dépensé soit utile pour rendre le service public aux Français", déclare Matignon, qui estime les économies ainsi réalisées sur les trois derniers mois de 2025 à au moins 50 millions d'euros.

Les campagnes de santé publique et de recrutements dans la fonction publique ne sont pas concernées par ce gel des dépenses de communication d'ici la fin de l'année, pas plus que les projets déjà engagés, précise Matignon dans un communiqué.

Deux semaines après sa nomination, Sébastien Lecornu est engagé dans des consultations avec les partis politiques et les partenaires sociaux en vue de l'élaboration d'un budget pour 2026 lui permettant d'éviter d'être renversé par l'Assemblée nationale.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)