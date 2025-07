UBS: seule hausse de l'indice SMI, BofA relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 14:51









(Zonebourse.com) - L'action UBS fait cavalier seul à la hausse mardi à la Bourse de Zurich, portée par une note de Bank of America qui est passé de 'sous-performance' à 'neutre' sur la valeur, l'intermédiaire estimant que la banque privée suisse est sur le point de laisser le pire derrière elle.



Vers 14h30, le titre avance de 0,5%, contre un repli de 0,3% pour le SMI.



Selon BofA, le dossier UBS est particulièrement intéressant, même si ses moteurs de croissance sont freinés par certains éléments négatifs, ce qui ne devrait pas empêcher l'établissement financier d'afficher un bénéfice par action en hausse jusqu'en 2028.



Maintenant que les exigences réglementaires sont connues et que les attentes en termes de rachats d'actions ont été revues à la baisse, la firme américaine estime que les risques entourant le groupe sont dorénavant bien pris en compte dans le cours de l'action, alors qu'UBS fait partie des banques européennes les moins performantes depuis le début de l'année.



La société de Bourse s'attend à ce que le titre évolue sans grande tendance au moins jusqu'au 4ème trimestre 2025, lorsque le groupe dévoilera ses nouveaux objectifs.



Son objectif de cours remonte parallèlement à 31 francs suisses contre 25 francs précédemment.





