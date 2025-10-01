 Aller au contenu principal
UBS reste prudent sur les perspectives du palladium
01/10/2025

(AOF) - Si le prix du palladium a augmenté d'environ 40 % cette année, cette solide performance reste inférieure à celle des autres métaux précieux (or, argent et platine), remarque UBS. La banque suisse pense que le palladium présente les fondamentaux les plus faibles du groupe. " Nous estimons donc qu'une partie de la reprise est due à une demande élevée d'actifs réels refuges, qui soutient tous les métaux précieux " explique-t-elle.

UBS justifie sa prudence sur le palladium par le fait que ses perspectives restent très dépendantes des catalyseurs automobiles : plus de 80 % de la demande en palladium provient de son utilisation dans les véhicules thermiques.

" Bien que le développement mondial (hors Chine) des véhicules électriques ait été lent, la tendance à l'abandon progressif des véhicules à moteur à combustion interne se poursuivra. Nous prévoyons donc que le marché du palladium connaîtra un excédent structurel à un moment donné au cours des prochaines années " prévient le spécialiste.

