UBS reste positif sur le potentiel de croissance de Levi's, achat maintenu
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 17:30

L'analyste a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours fixé à 33 dollars sur le titre Levi's, estimant que le potentiel de croissance du fabricant de jeans restait entier au vu des résultats parus cette semaine.

Dans une note, le bureau d'études rappelle que le groupe de prêt-à-porter américain est en train de se transformer, en passant d'une marque de vêtements masculins surtout disponibles dans le grand commerce en Amérique du Nord à une marque de dimension mondiale tournée vers le "lifestyle", à la fois pour les hommes et les femmes, pouvant s'appuyer sur plusieurs canaux de distribution allant de ses boutiques exploitées en propre à la vente en ligne.

D'après UBS, cette approche devrait permettre au groupe basé à San Francisco de faire croître ses revenus de l'ordre de 5% tout en améliorant ses marges bénéficiaires sur le long terme.

L'analyste déclare ainsi s'attendre à ce que Levi's génère une croissance moyenne annuelle de son bénéfice par action (BPA) d'environ 12% d'ici à 2030, une perspective renforcée par la dernière publication de la société, assure-t-il, sachant que le groupe s'est donné comme objectif une croissance entre 4% et 5% de ses revenus hors effets de change pour 2026.

Dans ces conditions, UBS juge que le ratio cours/bénéfice (PER) du titre devrait davantage se rapprocher de celui d'autres grandes marques de qualité disposant d'un forte potentiel de croissance, telles que Ralph Lauren ou Tapestry.

Son objectif de cours recèle ainsi un potentiel de hausse de l'ordre de 61%.

Valeurs associées

LEVI STRAUSS RG-A
19,800 USD NYSE -3,60%
