UBS reste Neutre sur Diageo après la cession d'EABL
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:52
L'analyste estime que la cession d'EABL accélère le désendettement et limite la dilution du BPA.
"La cession a été réalisée à un multiple attractif et accélère le désendettement pour revenir à une fourchette de 2,5 à 3x avec une dilution estimée du BPA de seulement -1,2/-1,5 %" indique le bureau d'analyse.
Cette transaction comprend la participation directe de Diageo détenue à 53,68 % dans UDVK, un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya.
Valeurs associées
|1 683,500 GBX
|LSE
|+0,24%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/12/2025 à 10:52:00.
