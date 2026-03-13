UBS reste à l'achat sur ID Logistics après les résultats
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 15:44
"Le groupe prévoit de maintenir une forte dynamique avec une faible croissance des dépenses d'exploitation au cours de l'exercice 2026, des progrès graduels en matière de marge et de fonds de roulement, et une orientation vers des fusions-acquisitions de plus grande envergure" indique UBS dans son étude.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2026 de 30 fois avec un rendement de 0%.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 15:44:00.
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