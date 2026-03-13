 Aller au contenu principal
UBS reste à l'achat sur AB InBev, le discours du DG jugé rassurant
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:34

UBS a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur AB InBev, assortie d'un objectif de cours à 12 mois de 77 euros, au lendemain d'une intervention du directeur général du groupe brassicole, Michel Doukeris, lors d'une rencontre avec des investisseurs organisée par la banque d'affaires suisse à New York.

Dans une note de recherche, ses analystes évoquent un discours "rassurant", le dirigeant de l'entreprise ayant notamment évoqué une amélioration progressive des volumes de ventes

Selon les professionnels, Doukeris s'est montré confiant quant à une reprise de la demande, soutenue par des tendances plus favorables en Chine et des conditions météorologiques plus clémentes en Amérique latine après une année 2025 perturbée.

Un retour à la croissance des volumes envisagé dès cette année

UBS estime que le propriétaire entre autres des marques Stella Artois, Jupiler, Kwak et Goose Island pourrait ainsi renouer avec la croissance des volumes dès le deuxième trimestre 2026, une première en trois ans.

A moyen terme, la banque voit plusieurs facteurs susceptibles de soutenir la trajectoire du groupe, notamment un effet positif des couvertures de change sur les marges à partir du second semestre 2026, ainsi qu'un potentiel de bénéfices et de flux de trésorerie supérieurs aux attentes du marché. UBS dit prévoit un bénéfice par action environ 5 % supérieur au consensus et un flux de trésorerie disponible près de 10% plus élevé.

Sur le plan géographique, la dynamique reste contrastée. Aux Etats-Unis, où la consommation de bière décline structurellement, la baisse observée l'an dernier est jugée en grande partie conjoncturelle et les tendances récentes montrent une amélioration, un phénomène qui pourrait se confirmer avec l'arrivée de la Coupe du Monde.

UBS voit plusieurs catalyseurs

Le groupe mise également sur le développement des boissons dites "beyond beer", notamment via des marques comme les mix Cutwater Spirits et les punches BeatBox. Au Brésil, l'activité a été pénalisée en 2025 par la pression sur les ménages modestes et des conditions météo défavorables, même si la croissance est revenue en fin d'année.

UBS souligne par ailleurs le potentiel de la plateforme numérique de distribution dénommée "BEES", dont les ventes progressent de 60 à 70% par an et qui pourrait devenir à terme l'un des principaux contributeurs à l'Ebitda du groupe.

En l'absence d'acquisitions majeures, le groupe devrait continuer à privilégier la redistribution de ses flux de trésorerie via dividendes, rachats d'actions et réduction de la dette, conclut UBS dans sa note.

