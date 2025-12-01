UBS remonte sa recommandation sur Comet
01/12/2025
'Nous pensons que l'accélération de la croissance significative des ventes de Comet et l'expansion associée de la marge ne sont pas prises en compte dans sa valorisation et dans le consensus', explique le broker dans le résumé de sa note.
Valeurs associées
|205,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+6,76%
