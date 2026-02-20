UBS relève son objectif de cours sur Société Générale
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:56
"SG a encore battu les attentes au 4e trimestre avec plus de PPP aux bons endroits. Avec des investisseurs inquiets des taux, nous aimons les banques avec des prêts à taux fixe et des ratios coût/revenu élevés", estime le broker dans le résumé de sa note.
Valeurs associées
|73,8600 EUR
|Euronext Paris
|+2,10%
