Le RN n'a "aucun lien de près ou de loin" avec l'ultradroite, affirme Bardella

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella lors d'un déplacement à Provins, en Seine-et-Marne, le 21 février 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )

Jordan Bardella a affirmé samedi que le Rassemblement national n'avait "aucun lien de près ou de loin" avec l'ultradroite et accusé Emmanuel Macron de vouloir dissimuler sa "responsabilité morale dans l'explosion de la violence" de l'extrême gauche, en annonçant une réunion sur "les groupes d'action violente" pour la semaine prochaine.

"Nous n'avons aucun lien de près ou de loin avec des organisations d'ultradroite", a affirmé à la presse le président du RN lors d'un déplacement à Provins (Seine-et-Marne) pour soutenir le candidat de son parti Julien Limongi aux municipales de mars.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella prend un selfie lors d'un déplacement à Provins, en Seine-et-Marne, le 21 février 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )

"Si demain je suis chef du gouvernement, nous prononcerons la dissolution des milices d'ultragauche, mais aussi d'ultradroite", a-t-il ajouté, avant la marche à Lyon en hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort par des membres de l'ultragauche.

Jordan Bardella a déjà tenu ces propos en juin 2024. Il avait alors inclus dans cette liste le GUD (groupe union défense), dissous la même année et dont quatre militants avaient été condamnés peu avant pour avoir participé à une agression homophobe à Paris alors qu'ils "fêtaient" la victoire du RN aux élections européennes.

Parmi eux se trouvait Gabriel Loustau, 23 ans, une figure du GUD et fils d'Axel Loustau, ancien militant de cette organisation étudiante, ex-élu RN et autrefois proche de Marine Le Pen. Frédéric Châtillon, ex-président du GUD, est également un ami de longue date de Mme Le Pen.

Les dirigeants du RN affichent une ligne de fermeté vis-à-vis de l'ultradroite, et le parti est sporadiquement obligé d'écarter des collaborateurs ou militants pour leur appartenance à des mouvements identitaires radicaux, tel Tenesoun dans le sud-est.

Interrogé sur l'annonce d'Emmanuel Macron d'une réunion la semaine prochaine avec le gouvernement sur "les groupes d'action violente", Jordan Bardella a accusé le chef de l'Etat et le patron de Renaissance Gabriel Attal d'avoir ouvert "les portes de l'Assemblée nationale à des dizaines de députés d'extrême gauche" en appelant au barrage républicain contre le RN lors des législatives anticipées de 2024.

Selon lui, le président de la République a l'intention en convoquant cette réunion de "dissimuler sa responsabilité morale (...) dans l'explosion de la violence d'extrême gauche et de l'ultragauche dans notre pays".